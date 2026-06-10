【ナノブロック 初音ミク】 7月18日発売予定 価格：1,760円 カワダはブロック玩具「ナノブロック 初音ミク」を7月18日に発売する。価格は1,760円。本製品は2019年の商品をパッケージリニューアル版となる。 「ナノブロック 初音ミク」は、特徴的なツインテールはもちろん、ヘッドセットやネクタイまでブロックで再現している。ツインテールは好みの角