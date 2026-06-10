私はマドカ。来月、夫のリョウが独断で義妹（クミコさん）一家、4人の宿泊を決めてしまいました。2LDKのわが家には、物理的な余裕も予備の布団もなく、洗濯や動線の確保など私の負担は増えるばかりです。生活のキャパシティを超えた無謀な計画を指摘しても、リョウは「理屈で責める冷たい女だ」と逆ギレし、見栄を優先させようとします。思春期の娘、エミリのプライバシーも守られない状況に危機感を抱き、私は家族の平穏を壊す身