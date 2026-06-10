近年、都市部を中心に「定期借地権（定借）マンション」の供給が急激に増えています。日経新聞の報道によると、2025年の定借マンションの供給量は前年比で2.7倍にまで跳ね上がりました。 一般的な所有権マンションに比べて2～3割ほど安く、立地の良い場所に住めるとあって注目を集めていますが、安易に飛び付くのは危険です。そこには、定借ならではの「残存期間の壁」と、売却時にのしかかる「ローンの罠」が潜んで