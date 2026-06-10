アメリカのトランプ大統領は9日、ホルムズ海峡でアメリカ軍のヘリコプター1機がイラン軍に撃墜されたと明らかにし、イランへの報復を示唆しました。トランプ大統領は9日、SNSで、ホルムズ海峡で警戒・監視活動にあたっていたアメリカ軍のヘリコプター1機が8日夜、イラン軍によって撃墜されたと明らかにしました。搭乗していたパイロット2人は救助され、ケガはなかったということです。トランプ氏は「アメリカはこの攻撃に当然対応