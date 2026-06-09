中国初の大型無人自動給餌船「粤坡渔養10001」が8日、広東省湛江市雷州湾にある海洋牧場の仮係留地において試験を実施した。今後、深海域での養殖作業を展開する予定だ。中国新聞社が伝えた。湛江湾実験室によると、同船は中国第2世代の海洋牧場専用インテリジェント給餌船で、全長29．4メートル、型幅6．2メートル、全電動推進システムを採用し、無人航行、遠隔操作、精密給餌、リアルタイム監視などの知能化モジュールを統