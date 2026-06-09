ギタリストの布袋寅泰（64）が、9日、Instagramを更新。14年間使用していたプライベート・スタジオを披露し、話題を呼んでいる。【映像】布袋寅泰のロンドンの自宅やプライベートスタジオ（複数カット）これまでInstagramでは、妻で歌手の今井美樹（63）との結婚記念日を祝う様子や、長女の肩を抱いた親子ショット、イギリス・ロンドンの自宅など、プライベートについても発信してきた布袋。長年使用したプライベートスタジオ