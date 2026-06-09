YouTubeチャンネル「あなたの知らない映画の世界【映画紹介ちゃんねる】」が、「マジで時間を溶かされた映画６選【NETFLIX】【プライムビデオ/U-NEXT】」と題した動画を公開した。動画では、ナビゲーターのヌシ氏が、Netflixなどの配信サービスで視聴できるおすすめ映画6作品を紹介している。 動画内では、ホラーからサスペンス、コメディまで幅広いジャンルが網羅されている。最初にピックアップされ