ヤクルト本社は2026年6月9日、「オレンジジュース（200ミリリットル）」の販売を同年7月6日から再開すると公式サイトで発表した。天候不順などを要因とするオレンジ果汁の調達難により、24年3月から販売休止していた。約2年ぶりの再開となる。販売再開に伴うデザインや処方の変更はなし同社の商品ページでは、紙容器入りの「オレンジジュース（200ミリリットル）」が24年3月より、在庫がなくなり次第、販売を休止すると記載されて