空気を読め――。日本で生きていると、そんな無言の圧力を感じる場面は少なくない。学校や職場、ママ友の集まりなど、日常のあちこちで「周囲に合わせること」が"正解"のように扱われる風潮がある。作家の鴻上尚史氏と評論家の佐藤直樹氏による著書『同調圧力 日本社会はなぜ息苦しいのか』（講談社現代新書）は、こうした生きづらさを抱える人におすすめしたい一冊だ。両氏の対談形式で進む本書は、日本人を縛る"空気"の正体