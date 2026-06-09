後藤田知事は6月9日、県庁で会見をひらき、自身の中止を求めた発言について「勘違いしているのではないか」と述べ、真っ向からこれを否定しました。（後藤田 知事）「何か勘違いしたのではないか、他の人と話したことが繋がったのではないか。私自身、状況証拠的に知りえない、その日には」会見で後藤田知事はこのように述べ、知事から直接、中止を求める発言があったとする内野氏の会見内容を真っ向から否定しました。その上で、