県内も梅雨入りして本格的な雨のシーズン。そんな雨の季節に楽しめるアジサイが各地で咲き始めました。県内3つのおすすめアジサイスポット、それぞれの表情をお伝えします。佐々木さんの取材です。 （記者）「徳島市から車で約2時間、つるぎ町一宇久薮にやってきました。約7000株のアジサイが咲き始めました。見事ですね」 梅雨の風物詩、アジサイ。斜面一面に咲き山の景色に溶け込む久薮のアジサイは、例年