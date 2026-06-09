今日9日(火)は全国的に気温の上がり方が鈍く、肌寒い体感の所が多くなっています。東京都心の午後3時までの最高気温は22.7℃と7日間連続で25℃に届いておらず、これは6月としては15年ぶりのことです。この先は極端に暑くなる日はありませんが、蒸し暑い日が増えてくるため、体調管理に注意が必要です。東京都心6月としては15年ぶりの低温に今日9日(火)も前線や低気圧の影響で、梅雨空が続いています。日差しが届いていない影響で