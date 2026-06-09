YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう油で揚げない。袋1枚で完結するちちくわ磯辺が最高すぎる」と題した動画を公開しました。ボウルを使わずポリ袋1枚で準備でき、少ない油で手軽に作れる節約レシピを紹介しています。 調理のポイントは、洗い物を最小限に抑えるためのポリ袋の活用です。動画では、ボウル代わりとなるポリ袋の中に、直接ちくわをハサミでカットしながら入れ、薄力粉や片栗粉、青のりなど