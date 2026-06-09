ホロスコープとは？基礎から詳しく解説！ ホロスコープとは 西洋占星術では出生の年月日、時間と場所をもとに、生まれたときに太陽系の天体がどのような配置をしていたかを図の形で算出し、その人の性質や運命的な要素を判断します。その「出生図」が「ホロスコープ」です。 語源は古代ギリシャ語のホロスコポス。「時を見張る人(時の観測)」を意味します。古代ギリシャでは、天上で起こることは地上で起