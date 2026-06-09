神奈川県横浜市内のハンバーグチェーン『花より、ハンバーグ。』（国内5店舗）で、腸管出血性大腸菌O157による食中毒が発生したと報じられたのは4月末。『花より、ハンバーグ。』は牛100％のハンバーグの表面に焼きを入れ、その後は客が鉄板で好みの焼き加減に仕上げるスタイルを採用している。近年、全国に広がる“半生ハンバーグ業態”である。客が焼くスタイルのハンバーグ店で食中毒事故はたびたび発生しており、事故が報じら