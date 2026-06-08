気象予報士を目指しているというM!LKの曽野舜太が、古風過ぎる“天気予報”を見せ、メンバーらからダメ出しをくらった。【映像】曽野の古風過ぎる天気予報5人組ボーカルダンスユニット・M!lkは、テレビ朝日系列『徹子の部屋』（6月5日放送）に初出演。塩粼太智、山中柔太朗、佐野勇斗、曽野舜太、吉田仁人の5人がそれぞれのメンバーカラーのステージ衣装で登場し、方言での自己紹介や下積み時代の苦労話のほか、ヒット曲