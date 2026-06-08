女子高生×怪獣？常識を覆す、史上最大のラブコメ漫画『乙女怪獣キャラメリゼ』（原作：蒼木スピカ）の第1話放送日が、7月2日（木）に決定。第2弾メインビジュアルと第2弾PV、さらに主題歌情報や「甘メリゼ！クロエ Kawaii プロジェクト」の続報が公開された。＞＞＞第2弾メインビジュアルやアーティストをチェック！（写真18点）原作『乙女怪獣キャラメリゼ』は、2018年から『月刊コミックアライブ（KADOKAWA）』で連載中。原因