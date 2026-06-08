【パペットスンスン インテリアミニフィギュア（全4種）】 価格：110円 エイコーは、「Seria」をはじめとする100円ショップにて、「パペットスンスン インテリアミニフィギュア（全4種）」を発売する。価格は110円。 「パペットスンスン」は、日々の出来事をムービーやイラストにしているキャラクター。SNSの総フォロワー数は350万人を超え、地上波で