WHISPER OUT LOUD、ALL iN FAZE、カフネ、来島エル、零[Hz]、平葵、night roomers、hatata2026年8月8日〜11日に国営ひたち海浜公園で開催される＜LuckyFes’26＞への出演権をかけたオーディション企画「Battle to LuckyFes」の最終選考会が、2026年6月7日に東京・下北沢BASEMENTBARにて開催された。＜LuckyFes’26＞への出場をかけてTuneCoreへエントリーされた総勢1,132組のアーティストから、音源審査、映像審査を経て最終選考会