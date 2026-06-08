気象庁の予想天気図を見ると、あす9日（火）の午後9時時点で、台湾の西付近に、それまでなかった、いわゆる”台風のたまご”にあたる「熱帯低気圧」が現れています。中心気圧は1002ヘクトパスカルで、その後の進路や発達するか否かに注視が必要です。 【画像で確認する】予想天気図・雨シミュレーション 【予想天気図】6月8日（月）～11日（木）【全国の週間天気予報】▼8日（月）午後の雨シミュレーション▼9