開催：2026.6.8 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 0 - 5 [アスレチックス] MLBの試合が8日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとアスレチックスが対戦した。 アストロズの先発投手はマイケル・バローズ、対するアスレチックスの先発投手はゲージ・ジャンプで試合は開始した。 3回表、1番 ニック・カーツ 5球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでアス