2022年、長年在籍したバイエルンを離れ、ラ・リーガの名門バルセロナに移籍したロベルト・レヴァンドフスキ。初年度からすぐにチームに適応し、最終的にバルセロナでは193試合に出場して120ゴールを挙げた。そんなレヴァンドフスキは今季が契約最終年。ここからの契約延長はなく、5月にクラブから退団すると発表した。8月に38歳になるレヴァンドフスキだが、その得点力は衰え知らずで、多くのクラブがポーランド代表FWの動向を注視