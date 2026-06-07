日曜日は東海と関東甲信で梅雨入りの発表がありました。月曜日も雨の所が多くなりそうです。北日本は朝から雨となり、北海道では激しく降る所もあるでしょう。大雨による低い土地の浸水などに注意が必要です。強まる風にもお気をつけください。西日本や東日本も雲が広がりやすく、午前中は関東で雨が降る見込みです。午後は再び西から雨雲が広がって、夜は九州から関東にかけて雨の所が多くなるでしょう。梅雨前線に近い沖縄や奄美