　北中米ワールドカップに向けてメキシコ・モンテレイで事前キャンプ中の日本代表は6日、ティグレスのクラブ施設で調整し、11対11の布陣練習を報道陣に公開した。攻撃側は3-4-2-1、守備側は4-2-3-1の布陣を取っており、14日のW杯グループリーグ初戦オランダ戦を想定した練習とみられる。

　日本代表は3日から事前キャンプを始動し、5日から一部非公開でのトレーニングを開始。11対11の布陣練習が公開されるのはこれが初めてとなった。布陣練習は攻撃側、守備側に分かれて行われ、攻撃側は3-4-2-1、守備側は4-2-3-1の布陣。攻撃側はスローインとビルドアップを起点にそれぞれ行われ、数プレーを終えた後は攻守を入れ替えていた。

　MF遠藤航(リバプール)は事前キャンプに入って初めて練習場に姿を見せたが、冒頭のランニングにも加わらず、室内で調整。これまで一部別メニュー調整が続いていたDF瀬古歩夢(ル・アーブル)は初めて公開された布陣練習に合流し、一貫してボランチでプレーしていた。

　布陣は以下の通り

▽ビブス組

・攻撃時

　　　　　　上田綺世

　　　鈴木唯人　伊東純也

中村敬斗　　　　　　　　　堂安律

(長友佑都)

　　　瀬古歩夢　佐野海舟

　　鈴木淳之介　　冨安健洋

　　　　　　谷口彰悟

　　　　　　GK早川友基

　　　　　　　(大迫敬介)

・守備時

　　　　　　上田綺世

中村敬斗　　　　　堂安律(伊東純也)

　　　　　　鈴木唯人

　　　瀬古歩夢　佐野海舟

鈴木淳之介　　　　　　　　長友佑都

　　　谷口彰悟　冨安健洋

　　　　　　GK早川友基

　　　　　　　(大迫敬介)

▽ビブスなし組

・攻撃時

　　　　　　小川航基(後藤啓介)

　　　　塩貝健人　久保建英

前田大然　　　　　　　　　菅原由勢

　　　鎌田大地　田中碧

　伊藤洋輝　板倉滉　渡辺剛

　　　　　　　(吉田麻也)

　　　　　　GK鈴木彩艶

・守備時

　　　　　　小川航基(後藤啓介)

前田大然　　　　　　　　　　塩貝健人

　　　　　　　久保建英

　　　鎌田大地　　田中碧

伊藤洋輝　　　　　　　　　　菅原由勢

　　　　板倉滉　　渡辺剛

　　　(吉田麻也)

　　　　　　GK鈴木彩艶

(取材・文　竹内達也)