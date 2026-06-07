森保Jがオランダ対策に着手! 佐野&瀬古ボランチ、冨安CBで“対4バック”布陣練習
北中米ワールドカップに向けてメキシコ・モンテレイで事前キャンプ中の日本代表は6日、ティグレスのクラブ施設で調整し、11対11の布陣練習を報道陣に公開した。攻撃側は3-4-2-1、守備側は4-2-3-1の布陣を取っており、14日のW杯グループリーグ初戦オランダ戦を想定した練習とみられる。
日本代表は3日から事前キャンプを始動し、5日から一部非公開でのトレーニングを開始。11対11の布陣練習が公開されるのはこれが初めてとなった。布陣練習は攻撃側、守備側に分かれて行われ、攻撃側は3-4-2-1、守備側は4-2-3-1の布陣。攻撃側はスローインとビルドアップを起点にそれぞれ行われ、数プレーを終えた後は攻守を入れ替えていた。
MF遠藤航(リバプール)は事前キャンプに入って初めて練習場に姿を見せたが、冒頭のランニングにも加わらず、室内で調整。これまで一部別メニュー調整が続いていたDF瀬古歩夢(ル・アーブル)は初めて公開された布陣練習に合流し、一貫してボランチでプレーしていた。
布陣は以下の通り
▽ビブス組
・攻撃時
上田綺世
鈴木唯人 伊東純也
中村敬斗 堂安律
(長友佑都)
瀬古歩夢 佐野海舟
鈴木淳之介 冨安健洋
谷口彰悟
GK早川友基
(大迫敬介)
・守備時
上田綺世
中村敬斗 堂安律(伊東純也)
鈴木唯人
瀬古歩夢 佐野海舟
鈴木淳之介 長友佑都
谷口彰悟 冨安健洋
GK早川友基
(大迫敬介)
▽ビブスなし組
・攻撃時
小川航基(後藤啓介)
塩貝健人 久保建英
前田大然 菅原由勢
鎌田大地 田中碧
伊藤洋輝 板倉滉 渡辺剛
(吉田麻也)
GK鈴木彩艶
・守備時
小川航基(後藤啓介)
前田大然 塩貝健人
久保建英
鎌田大地 田中碧
伊藤洋輝 菅原由勢
板倉滉 渡辺剛
(吉田麻也)
GK鈴木彩艶
(取材・文 竹内達也)
日本代表は3日から事前キャンプを始動し、5日から一部非公開でのトレーニングを開始。11対11の布陣練習が公開されるのはこれが初めてとなった。布陣練習は攻撃側、守備側に分かれて行われ、攻撃側は3-4-2-1、守備側は4-2-3-1の布陣。攻撃側はスローインとビルドアップを起点にそれぞれ行われ、数プレーを終えた後は攻守を入れ替えていた。
布陣は以下の通り
▽ビブス組
・攻撃時
上田綺世
鈴木唯人 伊東純也
中村敬斗 堂安律
(長友佑都)
瀬古歩夢 佐野海舟
鈴木淳之介 冨安健洋
谷口彰悟
GK早川友基
(大迫敬介)
・守備時
上田綺世
中村敬斗 堂安律(伊東純也)
鈴木唯人
瀬古歩夢 佐野海舟
鈴木淳之介 長友佑都
谷口彰悟 冨安健洋
GK早川友基
(大迫敬介)
▽ビブスなし組
・攻撃時
小川航基(後藤啓介)
塩貝健人 久保建英
前田大然 菅原由勢
鎌田大地 田中碧
伊藤洋輝 板倉滉 渡辺剛
(吉田麻也)
GK鈴木彩艶
・守備時
小川航基(後藤啓介)
前田大然 塩貝健人
久保建英
鎌田大地 田中碧
伊藤洋輝 菅原由勢
板倉滉 渡辺剛
(吉田麻也)
GK鈴木彩艶
(取材・文 竹内達也)