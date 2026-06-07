歌手でタレントの研ナオコが５日、オフィシャルブログを更新。「Tシャツ着てみました！」と出演中のドラマにまつわる特別なTシャツを披露した。 この日、静岡県で行われた浜松公演を終えた研は、きらびやかなロングドレスをまとい、ステージ上でライトに照らされた横顔が印象的な写真とともに「本日、静岡県の浜松公演沢山のお客様にお越しいただき有難うございました」と感謝をつづった。 続けて「そして、このTシャツわ