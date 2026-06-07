研ナオコ、見上愛から贈られた朝ドラ『風、薫る』Tシャツ披露
歌手でタレントの研ナオコが５日、オフィシャルブログを更新。「Tシャツ着てみました！」と出演中のドラマにまつわる特別なTシャツを披露した。
この日、静岡県で行われた浜松公演を終えた研は、きらびやかなロングドレスをまとい、ステージ上でライトに照らされた横顔が印象的な写真とともに「本日、静岡県の浜松公演 沢山のお客様にお越しいただき 有難うございました」と感謝をつづった。
続けて「そして、このTシャツ わかりますか？」と紹介したのは、現在放送中のNHK連続テレビ小説（朝ドラ）「風、薫る」に関連したオリジナルTシャツ。背面には主人公「りん」と「直美」を モチーフにしたイラストと「STAFF」の文字が描かれており、袖部分には「observation（観察）」のロゴがデザイン。
研は「見上愛ちゃんからいただきました」と明かし、同ドラマの主演を務める俳優の見上愛からプレゼントされたものであることを報告。
最後は「明日も『風、薫る』見逃せません 是非、ご覧ください」とドラマの放送をアピールし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「可愛い」「朝ドラのＴシャツなんて、面白い〜〜」「『観察』（笑）ｗｗ」「もちろん、毎朝、観てます」「素敵なTシャツ」「もう！朝ドラ ど！ハマりです」「今や目が離せません」などの声が寄せられている。
この日、静岡県で行われた浜松公演を終えた研は、きらびやかなロングドレスをまとい、ステージ上でライトに照らされた横顔が印象的な写真とともに「本日、静岡県の浜松公演 沢山のお客様にお越しいただき 有難うございました」と感謝をつづった。
研は「見上愛ちゃんからいただきました」と明かし、同ドラマの主演を務める俳優の見上愛からプレゼントされたものであることを報告。
最後は「明日も『風、薫る』見逃せません 是非、ご覧ください」とドラマの放送をアピールし、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「可愛い」「朝ドラのＴシャツなんて、面白い〜〜」「『観察』（笑）ｗｗ」「もちろん、毎朝、観てます」「素敵なTシャツ」「もう！朝ドラ ど！ハマりです」「今や目が離せません」などの声が寄せられている。