フィリピンで中国発の電動2モデルを公開日産は6月4日、『第10回フィリピン国際モーターショー（PIMS）』において、中国で生産される新型ピックアップトラック『ナバラ・プロ・プラグインハイブリッド』と新型セダン『プリメーラEV』を公開した。【画像】『中国』がキーワードとなる、日産のグローバルモデルたち全18枚両モデルはいずれも中国をイノベーションと輸出のハブとする、日産の新たな戦略の一環として位置づけられると