日報を出させているのに、部下の顔は曇っている。書かせている自分も、正直なところ読むのが面倒だ――そんな「管理ごっこ」に疲れていないか。上司の仕事は、本当に「監視」なのだろうか。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる令和の仕事の基本を解説す