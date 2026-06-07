学童野球では2029年から「高反発バット」使用が全面禁止に学童野球では、2029年から「高反発バット」の使用が全面的に禁止されることになり、大きな話題となっている。実際にバットを購入しに来る保護者は、このルール変更をどのように受け止めているのだろうか。千葉県鎌ケ谷市にある「超野球専門店CV」代表の中村勇太さんに話をきいた。外表面にウレタン・スポンジなどの弾性体を取りつけた「高反発バット」は、2025年から一