【さあ、カメラをはじめよう 2026 CAMERA STYLE】写真好きの相棒と言えばカメラとカメラバッグ。しかし兎角ハイブリッドが重宝される昨今であれば、写真趣味もHVしたいもの。そこで日常とカメラ、そして旅シーンをも横断することができるアピオ謹製「カメラビズリュック」を紹介しよう。＊＊＊「『アピオ』がカバンを展開するようになったきっかけは、展覧会『旅するルイ・ヴィトン』でルイ・ヴィトンが旅道具を手掛けてい