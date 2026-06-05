6月3日、9人組ガールズグループ・TWICEのモモがInstagramを更新。高級ブランド・Miu Miuのコレクションを着用した写真を公開し、その大胆なデザインが注目を集めている。モモは《New Miu Miu Upcycled Collection》とコメントを添え、複数枚の写真を投稿。公開された衣装は、サイド部分の布地が大きくカットされ、紐で結ばれたようなデザインが特徴的だった。「今回の衣装は、Miu Miuが展開するアップサイクルコレクションの一