北海道・江別市の大学生暴行事件で事件の発端を作った川村葉音被告（21）が2026年6月5日の被告人質問で遺族に謝罪したことを、同日放送の「旬感LIVE とれたてっ！」（フジテレビ系）が伝えた。集団でいると「感情が高ぶって残虐なことをしてしまう」強盗致死などの罪で起訴された川村葉音被告（21）は「大切な家族の命を奪ってしまい本当に申し訳ありませんでした」と頭を下げた。事件発生は2024年10月。川村被告と瀧澤海裕被告ら3