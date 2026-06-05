プロ野球大好きな大井川鉄朗が様々な観点から独断と偏見で勝手にベストナインを選んでみるというこの企画。今回は「引退試合を行わなかった選手」ベストナイン。数多くの名選手がいるプロ野球界だが、ひっそりと去っていったスター選手も多い。そんな選手たちにスポットを当てて、NPB・MLBで引退試合を行わなかった選手たちでベストナインを組んでみた。投手：上原浩治（読売ジャイアンツ）投手は巨人、メジャーリーグで活躍した上