プロ野球選手の体重について語った山本キャスター年齢と共に体重が気になる年頃ではありますが、私たち以上にプロ野球選手は自分の体重を管理しています。プロ野球選手の肉体改造といえば、「体重を増やして球速アップ」「筋肉をつけてパワーアップ」というイメージがあります。でも、実際に選手たちと話してみると、「筋肉をつけて体重も増やせばいい」という単純な話ではないようです。【写真】山本キャスター最新フォトギャラ