レタリックやサベアらがチームに一体感をもたらした(C)産経新聞社5月30日、31日の両日にわたり、リーグワンのプレーオフ準決勝が行われ、コベルコ神戸スティーラーズ（以下神戸S）とクボタスピアーズ東京ベイ・船橋（以下S東京ベイ）が勝ち、6月7日に行われる決勝へと駒を進めた。S神戸の決勝進出は初で、初の栄冠を目指す。S東京ベイの決勝進出は2シーズン連続で、2022-23シーズン以来2回目の頂点を狙う。【関連記事】「前へ」