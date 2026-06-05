ポニーキャニオンが海外アーティストの日本・アジア市場展開を目的とした新レーベル／ディストリビューションサービス「OTONOBA TOKYO（音ノ場東京）」をスタートさせた。OTONOBA TOKYOは、単なる音楽配信ディストリビューションではなく、“カルチャーの文脈”を軸に、海外アーティストと日本・アジアのリスナーを接続する新たなプラットフォームとして展開していく。第一弾アーティストとして、ロサンゼルス拠点のオルタナティブ