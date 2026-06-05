Photo：上村窓シンガーソングライターの「さらさ」が、ソニー・ミュージックレーベルズ内のEPICレコードジャパンよりメジャーデビューすることがを発表した。◆さらさ イベント写真発表が行なわれたのは6月4日に開催されたファンミーティング＜Live Bluesy #1＞にて。会場となった東京：渋谷Spotify o-nestはさらさが活動をはじめ、最初にワンマンライブを開催した場所だ。まるで“初心”を示すかのような環境に、弾き語りで「踊り