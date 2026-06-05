「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日正午現在でトクヤマが「売り予想数上昇」４位となっている。 ５日の東証プライム市場で、トクヤマが続落。同社は５月２９日に２７年３月期から３１年３月期までを対象とする中期経営計画を策定。最終年度の連結営業利益目標を５７０億円（２６年３月期実績は３７０億１７００万円）としたことが評価された。また、同社は半導体材料の高純度多結晶シリコン