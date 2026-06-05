5日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1027、値下がり銘柄数336と、値上がりが優勢だった。 個別ではＦＤＫがストップ高。デュアルタップ、ニッポン高度紙工業、イーソル、北興化学工業、ニレコなど13銘柄は年初来高値を更新。ＴＢグループ、助川電気工業、日本ギア工業、湖北工業、菊池製作所は値上がり率上位に買われた。 一方、ＴＡＮＡＫＥＮ、オーテック、森組、日和産業、北