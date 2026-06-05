V9戦士の柴田勲氏が振り返る長嶋監督1年目“ミスター”の愛称で親しまれた長嶋茂雄さんの一周忌が過ぎた。長嶋さんは現役時代、数々の名プレーでファンを熱狂させ、監督としても“メークドラマ”と呼ばれる大逆転でのリーグ制覇（1996年）を果たすなど、印象的な場面が数多い。セ・リーグ最多の通算579盗塁を記録し、通算2000安打にも到達した柴田勲氏は、巨人9連覇時代をともに支え、第1次長嶋政権下でもプレーした。「大変なご苦