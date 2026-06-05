敵地ダイヤモンドバックス戦【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間5日・アリゾナ）ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地ダイヤモンドバックス戦のスタメンを発表。大谷翔平投手は予定通り先発を外れた。ロバーツ監督は前日に大谷がスタメンを外れることを明言。代打出場の可能性はあると説明した。大谷が欠場となれば、5月14日（同15日）の本拠地・ジャイアンツ戦以来、19試合ぶり今季2度目となる。大谷は3日（同4日）