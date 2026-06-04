スペイン代表の背番号10を背負うバルセロナ所属のMFダニ・オルモ。その成長の裏には、10代で下した大きな決断と、クロアチアで培われた“勝者のメンタリティ”があったようだ。オルモは14歳の時にバルセロナの下部組織を離れ、クロアチアの強豪ディナモ・ザグレブへ移籍。当時としては異例の挑戦だったが、この選択が後の飛躍につながった。当時ディナモ・ザグレブでチームメイトだった元ポルトガル代表GKエドゥアルド・カルバーリ