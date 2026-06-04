6回無失点の好投…防御率は0.74【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、6回無失点で今季6勝目を挙げた。打っても3安打を放つ圧倒的な活躍を見せ、米データ会社も異次元の成績に「ただただ正気の沙汰ではない」と驚愕している。マウンドでは初回に99.8マイル（約160.6キロ）を計測し