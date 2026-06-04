高知市のホテルでちょっと変わったかき氷の提供が6月4日からはじまりました。訪れたのは高知市のOMO7高知by星野リゾートです。このホテルでちょっと変わったかき氷の提供がはじまりました。●井手上恵アナウンサー「きょうからOMO7高知ではじまったかき氷。使用されるのは高知の薬味です」主役になるのは高知特産の名脇役たち。ショウガ、大葉、山椒の3つの薬味です。ホテルの1階にあるOMOカフェ＆バルできょうからは