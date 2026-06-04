吹奏楽の演奏を通して地域の安全を呼びかける県警察音楽隊。その音楽隊にこの春加入した新人隊員を取材しました。 総勢28人が華やかで力強いサウンドを届ける、県警察音楽隊。その中で、アルトサックスを演奏する警察官。2026年の春、新たに音楽隊に入隊した近藤優羽巡査です。 （徳島中央署）「礼、おはようございます」普段は交番で勤務している近藤巡査。朝8時30分、徳島中央署で朝礼に参加した後、受け持ちの交番