関西屈指のトレンドカフェの街・中崎町にオープン！おしゃれなカフェやショップが集まる大阪・中崎町。2026年3月、梅田・茶屋町に隣接する中崎西エリアに、スタイリッシュながらもくつろげる雰囲気のカフェ「pognam.」がオープンしました。11〜23時までの通し営業がうれしいオールデイカフェ。買い物ついでのカフェやブランチ利用から、周辺ワーカーのランチ休憩、そして1日の終わりの夜カフェ使いまで、早くも多彩なシーンで重宝