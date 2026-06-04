SNS上で、「猫にヨガパンツを履かせる」という驚きの画像が多数投稿されています。「猫にストレスになるのでは？」「かわいそう」という声も上がっていますが、実は生成AIで作成された画像でした。【画像】やば…破壊力スゴイ（笑）「ヨガパンツを履いた猫」を見る！（6枚）「猫にヨガパンツ」が飼い主の間でブームに「X」上では、「猫にヨガパンツを履かせるのがはやってるらしい…？」「話題の猫ヨガパンツをうちの子に履か