歌唱パフォーマンスおよびセレモニアルピッチを実施ロッテは1日、ハロー！プロジェクト所属の9人組グループ「ロージークロニクル」が7月22日にZOZOマリンスタジアムで行われる楽天戦に来場すると発表した。同日は2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」が開催される。ロージークロニクルは試合前にグラウンドでの歌唱パフォーマンスおよびセレモニアルピッチを実施。メンバーの