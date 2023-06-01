【MOOMIN すやすやおやすみマスコット】 6月中旬 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「MOOMIN すやすやおやすみマスコット」を6月中旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、ムーミン、リトルミイ、スノークのおじょうさん、ムーミンパパ、スナフキンが、すやすや眠っている姿がかわいいフィギュア。まくらや毛布、小