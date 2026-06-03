2026年6月2日、中国のポータルサイト・捜狐に「日本アニメの黄金時代は終わり、IP支配者が利益を独占する時代へ」と題した記事が掲載された。記事は、「最近、日本のアニメ業界で非常に興味深い現象が起きている。一方では話題作が次々と登場し、海外市場は拡大を続け、アニメイベントには大勢の来場者が押し寄せ、配信サービス各社も激しくコンテンツ獲得競争を繰り広げている。しかしもう一方で、多くのアニメ会社の決算は目を覆